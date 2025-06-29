رياضة|فرنسا

باريس سان جيرمان يحقق فوزا كبيرا على ميسي ورفاقه بكأس العالم للأندية

Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Pedro Goncalves Neves celebrates with teammates after scoring the opening goal during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between France's Paris Saint-Germain and US Inter Miami at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on June 29, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
سان جيرمان أبرز المنافسين على لقب كأس العالم للأندية بفوزه الكبير على إنتر ميامي
29/6/2025-|آخر تحديث: 09:58 PM (توقيت مكة)

اكتفى باريس سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز على إنتر ميامي ويتقدم إلى دور الثمانية لكأس العالم للأندية.

ومنح جواو نيفيز التقدم مبكرا للفريق الفرنسي بضربة رأس في الدقيقة السادسة، ووسط تراجع تام من إنتر ميامي وخطأ من سيرجيو بوسكيتس، سجل نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

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ورفع البديل توماس أفيليس الغلة إلى 3 بعدما سجل خطأً في مرماه قبل الاستراحة.

واختتم أشرف حكيمي رباعية فريقه بعدما تابع تسديدته المرتدة من العارضة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبدأت الملامح الهجومية في الظهور لصاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة وكان ليونيل ميسي العامل المشترك في كل المحاولات.

وانطلق قائد الأرجنتين من الجانب الأيسر وسدد بقوة لكن جيانلويجي دوناروما أبعد تسديدته في الدقيقة 63. وحاول ميسي مجددا وأطلق ضربة رأس قوية تصدى لها حارس باريس سان جيرمان.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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