باريس سان جيرمان يحقق فوزا كبيرا على ميسي ورفاقه بكأس العالم للأندية

اكتفى باريس سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز على إنتر ميامي ويتقدم إلى دور الثمانية لكأس العالم للأندية.

ومنح جواو نيفيز التقدم مبكرا للفريق الفرنسي بضربة رأس في الدقيقة السادسة، ووسط تراجع تام من إنتر ميامي وخطأ من سيرجيو بوسكيتس، سجل نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

ورفع البديل توماس أفيليس الغلة إلى 3 بعدما سجل خطأً في مرماه قبل الاستراحة.

واختتم أشرف حكيمي رباعية فريقه بعدما تابع تسديدته المرتدة من العارضة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبدأت الملامح الهجومية في الظهور لصاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة وكان ليونيل ميسي العامل المشترك في كل المحاولات.

وانطلق قائد الأرجنتين من الجانب الأيسر وسدد بقوة لكن جيانلويجي دوناروما أبعد تسديدته في الدقيقة 63. وحاول ميسي مجددا وأطلق ضربة رأس قوية تصدى لها حارس باريس سان جيرمان.