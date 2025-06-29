تشيلسي يصعد إلى دور الثمانية بكأس العالم للأندية على حساب بنفيكا

صعد تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على بنفيكا البرتغالي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

افتتح ريس جيمس التسجيل في الدقيقة 64 من ركلة حرة، وظن تشيلسي أنه أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 80 من توقيع ليام ديلاب، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 86 لنحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، وعندما استؤنف اللقاء بدا بنفيكا أفضل حالا.

‬وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بنفيكا بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

وسجل دي ماريا هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليفرض وقتا إضافيا.

وفي الدقيقة 92، طرد الحكم لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني لحصوله على البطافة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 108 استعاد تشيلسي تقدمه بهدف سجله كريستوفر نكونكو، ومن هجمة مرتدة أخرى سجل بيدرو نيتو الهدف الثالث قبل أن يختتم كيرنان ديوسبري-هول التسجيل في الدقيقة 117.

وسيلعب تشيلسي في دور الثمانية مع بالميراس البرازيلي الذي تغلب 1-صفر على مواطنه بوتافوغو في الوقت الإضافي.