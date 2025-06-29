رياضة|ألمانيا

ساني يودع بايرن ميونخ دون ترك بصمة وكسب حب الجماهير مثل روبن

جماهير البايرن .. ساني لم يكن مقنعا
جماهير البايرن.. ساني لم يكن مقنعا (رويترز)
29/6/2025-|آخر تحديث: 10:31 PM (توقيت مكة)

ودّع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ فريقه بعد خمس سنوات ورث فيها القميص رقم 10 من آريين روبن، لكنه لم ينجح في ترك بصمة أو أن يكون حاسما ومحبوبا مثل النجم الهولندي.

انضم ساني لاعب شالكه السابق إلى بايرن عام 2020 قادما من مانشستر سيتي، حيث لعب هناك بجوار فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الحالي، تحت قيادة جوسيب غوارديولا.

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وأثار وجود ساني في قائمة بايرن بالولايات المتحدة العديد من علامات الاستفهام، وثبت أن النقاد على حق حيث أضاع ساني العديد من الفرص في ظهوره الوحيد مع البافاري عند الخسارة أمام بنفيكا.

وعرف ساني كثيرا بأنه لاعب غير ملتزم، ولم يصل بمستواه إلى روبن الذي تجاوز صعوبات عديدة في مسيرته، وكان معشوق الجماهير رفقة زميله فرانك ريبيري، كما سجل الهولندي هدف فوز بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

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