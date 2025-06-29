منتخب الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للسلة تحت 19 عاما

رفض اتحاد الأردن لكرة السلة خوض مباراة أمام منتخب إسرائيل ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، المقامة حاليا بسويسرا.

وكان المفترض أن يواجه المنتخب الأردني نظيره الإسرائيلي اليوم، إلا أن تعليمات صدرت للجهاز الفني بعدم خوض المباراة، وعليه انسحب الفريق من المباراة، وتم احتساب نتيجة المباراة بفوز المنتخب الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية أعلنت أن الاتحاد المحلي لكرة السلة وجه طلبا رسميا إلى الاتحاد الدولي (فيبا) بعدم خوض المباراة “انسجاما مع ثوابته ومواقفه الراسخة التي يلتزم بها في مثل هذه الحالات”.

ولم يكشف الاتحاد الأردني أي تفاصيل أخرى. لكن وسائل إعلام محلية قالت إن رفض مواجهة إسرائيل يأتي بسبب الحرب على غزة. وأصبحت فرصة منتخب الأردن ضعيفة للغاية في تجاوز دور المجموعات بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الدومينيكان قبل الانسحاب أمام إسرائيل.

ويختتم منتخب الأردن مشواره في دور المجموعات بملاقاة نظيره السويسري.