الاتحاد العالمي للملاكمة يعتذر للبطلة الجزائرية إيمان خليف بعد إعلان سياسة فحص الجنس (فيديو)

اعتذر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة عن الإشارة إلى الجزائرية إيمان خليف، بطلة الأولمبياد، في ما يتعلق بسياسته الجديدة الخاصة بجعل فحص الجنس خطوة إلزامية.

وأشار الاتحاد العالمي للملاكمة بشكل خاص إلى حالة إيمان خليف الفائزة بذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسط ضجة واسعة بشأن أهليتها للمشاركة في منافسات النساء، وذلك عند الإعلان عن سياسته الجديدة يوم الجمعة الماضي.

وتواصل رئيس الاتحاد العالمي بوريس فان دير فورست مع الاتحاد الجزائري للملاكمة، لتأكيد خطأ قراره.

وكتب بوريس “أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف”.

وأضاف “أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصيا احترامنا لكم وللاعبيكم”.

وكانت الأضواء قد سُلطت على إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج بعد حصدهما ذهبية في أولمبياد باريس، وذلك بعد استبعاد الرابطة الدولية للملاكمة للاعبتين من بطولة العالم عام 2023 بداعي فشلهما في اجتياز اختبار أهلية الجنس.

في المقابل، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية لخليف ولين بالمنافسة، وذلك بإقرار لوائح الأهلية الجنسية المستخدمة في أولمبياد 2020 .

وتم اعتماد الاتحاد العالمي للملاكمة مؤقتا لإدارة اللعبة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتعرَّض لضغوط من الملاكمين والاتحادات الوطنية لوضع معايير للأهلية الجنسية.

وأعلن الاتحاد العالمي عن إجراء اختبار إلزامي لجميع الملاكمين بدءا من أول يوليو/تموز، لضمان سلامة جميع المشاركين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

وتخطط إيمان خليف للدفاع عن ذهبيتها بالمشاركة في أولمبياد 2028 وسط اعتراضات شديدة من منافسيها والاتحادات الوطنية.

وكانت خليف تنوي أيضا العودة للمشاركة في البطولات الدولية هذا الشهر بالتنافس في كأس أيندهوفن للملاكمة في هولندا.