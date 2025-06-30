ألكاراز يوقف مباراته لإنقاذ مشجع في بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

طلب الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس العالمي، إيقاف مباراته مع منافسه الإيطالي فابيو فونيني في الدور الأول لبطولة “ويمبلدون” للتنس، التي تقام حاليا بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهي المباراة التي انتهت بفوز ألكاراز 3-2، وذلك بعد أن لاحظ النجم الإسباني تعرُّض أحد المتفرجين للإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وقام ألكاراز بتسليم زجاجة مياه إلى الجماهير لإعطائها للمشجع، وفي الوقت نفسه كانت الطواقم الطبية الموجودة بالملعب قد هرعت إلى المدرجات لإسعاف المشجع.

وتشهد المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث لم تنج منطقة جنوب غربي لندن من ارتفاع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي استمر حتى الأسبوع الأول من البطولة.

وكان اليوم الأول من البطولة هو اليوم الافتتاحي الأكثر سخونة في تاريخ “ويمبلدون”، إذ وصلت شدة الحرارة إلى 32.3 درجة مئوية في عموم إنجلترا.