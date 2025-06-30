الزمالك يعلن رحيل مدربه المؤقت وجهازه المعاون

قال نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الاثنين، إن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وجَّه الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي المدرب المؤقت لفريق الكرة، على الفترة التي قضاها مع النادي مديرا فنيا للفريق الأول، والتي تكللت بالحصول على كأس مصر.

وكان أيمن الرمادي قد تولى مهمته مع الزمالك، في السابع من مايو/أيار الماضي، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وقاد الفريق للفوز بكأس مصر.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الرمادي أنه لن ينتظر تقرير مصيره، متمنيا التوفيق للنادي. وقال عبر حسابه على فيسبوك “شرف لي أنني دربت الزمالك، وأثناء عملي أحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع، وهذه الفترة من أهم فترات حياتي وأجملها”.

وأضاف “رغم حبي لهذا الاسم الكبير وارتباطي بجمهوره العظيم، فإنني لست كما يظن البعض أنتظر مجلس الإدارة لكي يحدد إن كنت سأستمر مع الفريق أو لا، هذا غير صحيح، ولقد أعطيت لنفسي مهلة يومين فقط من بعد مباراة نهائي الكأس، بعدها أدرس ما يُعرض عليَّ لأنني في النهاية مدرب محترف”.

وكان الزمالك قد أنهى الدوري في المركز الثالث، وخرج مبكرا من كأس الكونفدرالية الإفريقية التي كان يحمل لقبها، كما ودَّع كأس رابطة الأندية المصرية، والبطولة الوحيدة التي حققها هي كأس مصر، بعدما تغلب على بيراميدز بطل إفريقيا بركلات الترجيح في الخامس من يونيو.