تقارير: نجم أستون فيلا في مانشستر يونايتد بشرط رحيل هذا اللاعب

يُجري مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اتصالات مع نظرائهم في أستون فيلا، عبر وسطاء، لاحتمال التوصل إلى صفقة جديدة، بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز. في حين تشير الأنباء إلى أن “يونايتد” رهن التعاقد مع واتكينز برحيل مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، وفق موقع “ذا أثلتيك” الأمريكي.

وسجل واتكينز 75 هدفا في 184 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا أرقاما مزدوجة في كل موسم من مواسمه الخمسة الأخيرة، ويرى البعض في “يونايتد” أن اللاعب هو الأنسب لتمثيل الفريق.

وسجل واتكينز 24 هدفا وصنع 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، خلف ألكسندر إيزاك (29) وإيرلينغ هالاند (25) فقط، ضمن قائمة المهاجمين.

وقد يشكل واتكينز (29 عاما) في حال انضمامه إلى “يونايتد” تغييرا في سياسة النادي بالتعاقد مع اللاعبين صغار السن، خصوصا أن تحركات النادي الخاصة بماثيوس كونها (26 عاما) ومبويمو (25 عاما) توضح رغبة المدرب روبن أموريم في ضم وجوه جديدة، بصرف النظر عن أعمارهم.

من وجهة نظر “فيلا”، فإن بيع لاعب مقابل مبلغ كبير من شأنه أن يساعد في حل مشكلاتهم المحتملة المتعلقة بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.