كين يقود بايرن للفوز على فلامنغو 4-2 والتأهل للقاء سان جيرمان بكأس العالم للأندية

حجز بايرن ميونيخ الألماني موقعه بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه، مساء الأحد، على فلامنغو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين.

افتتح البايرن رباعيته بهدف مبكر بالدقيقة أهداه إليه مدافع فلامنغو ايريك بولغار، عندما أخطأ تشتيت الكرة بالرأس، فسكنت الكرة شباك فريقه.

وفي الدقيقة العاشرة أضاف الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني، لكن جيرسون نجم وسط فلامنغو نجح في تضيق الفارق بإحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 33.

ثم نجح غوريتسكا في إضافة الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 41، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد فلامنغو لتضييق الفارق مع البايرن إلى هدف واحد، بعدما نجح جورجينيو في إضافة الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء بالدقيقة 54.

واستمرت النتيجة على نفس الحال، إلى أن أضاف هاري كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه بالدقيقة 73، ليختتم بذلك مهرجان الأهداف، وتنتهي المباراة بفوز البايرن 4 – 2.

بذلك يكون بايرن ميونيخ هو رابع الفرق المتأهلة لربع النهائي، مع بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.