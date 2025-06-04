الأزمة مشتعلة .. هل يحرم الزمالك زيزو من المشاركة مع الأهلي المصري في مونديال الأندية ؟

ينتظر النادي الأهلي انتهاء مباراة الزمالك مع بيراميدز التي ستقام، مساء غد الخميس، في نهائي كأس مصر من أجل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع أحمد سيد زيزو الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يخطره فيه باستمرار عقد أحمد مصطفى “زيزو” مع الفريق حتى نهاية منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يمنعه من المشاركة مع ناديه الجديد الأهلي في كأس العالم للأندية.

وطلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة، اعتماد نهاية موسم 2024-2025 مع المباراة النهائية من مسابقة كأس الرابطة والتي تقرر لها يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

ورفض زيزو تمديد عقده مع نادي الزمالك بعد نهايته بسبب عرض النادي الأهلي الذي قدمه له، ويسعى الفريق الأحمر للاستفادة من زيزو في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم 14 يونيو/حزيران الجاري وتنتهي في 13 يوليو/تموز المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى الولايات المتحدة، مساء اليوم، من أجل الاستعداد الجيد لمباراته الودية مع باتشوكا يوم 8 يونيو/حزيران، ومن ثم يلتقي مع إنتر ميامي يوم 14 يونيو/حزيران في افتتاح مباريات المسابقة العالمية.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن أحمد سيد زيزو استخرج تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية من أجل الاستعداد مع الأهلي للمسابقة، وهو ما علمته إدارة نادي الزمالك وقررت عدم تجديد تعاقده بالإضافة إلى استبعاده من المباريات خلال الفترة الماضية.

ويستند الزمالك إلى لائحة المسابقات في الفصل الأول مادة (1) من لائحة المسابقات برابطة الأندية، تعرف الرابطة المعنى الحرفي لكل مصطلح ومن بينهم كان مصطلح “موسم الدوري” والذي تم تعريفه كالتالي: “الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد (سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين)، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين).

وفي حال اعتماد اتحاد الكرة على تفسير هذا البند من لائحة لجنة المسابقات برابطة الأندية، فإن عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك يستمر حتى يوم 12 يونيو/حزيران وهو موعد نهائي بطولة كأس الرابطة، وبالتالي سيحرم اللاعب صاحب الـ 29 عاما من المشاركة مع أي فريق أخر أو إعلان انتقاله لأي فريق أخر إلا بعد نهاية أخر مباراة في الموسم تنظمها الرابطة.