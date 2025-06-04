أعلن النادي الأهلي المصري، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان (25 عاما) قادمًا من فيرينتسفاروش المجري، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويعد بن رمضان رابع منضمّ إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انضمام محمود حسن (تريزيغيه) من الريان القطري، وحارس المرمى محمد أحمد (سيحا) من “المقاولون العرب”، إضافة إلى عودة حمدي فتحي على سبيل الإعارة من الوكرة القطري خلال كأس العالم للأندية فقط.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث يواجه إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو/حزيران ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وكان بن رمضان قد بدأ مشواره مع الترجي التونسي، وحقق معه 5 ألقاب للدوري المحلي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا في 2018 و2019، قبل أن ينتقل عام 2023 إلى فيرينتسفاروش المجري ويتوج معه بلقب الدوري، لينتقل بعدها إلى الأهلي المصري.

وخاض بن رمضان 41 مباراة دولية مع منتخب تونس سجل خلالها 3 أهداف.