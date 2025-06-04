الزمالك في مواجهة مرتقبة مع بطل إفريقيا في نهائي كأس مصر

يدخل الزمالك وبيراميدز المباراة النهائية لكأس مصر في كرة القدم، غدا الخميس، على ملعب القاهرة الدولي بأحلام متناقضة، ففي الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لتعويض موسم مخيّب بلقب غاب عنه منذ 4 سنوات، يخوض بيراميدز المباراة منتشيًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، آملًا الاحتفاظ بلقب الكأس.

ويغيب عن الزمالك أحمد الجفالي بسبب الإصابة، بينما يبتعد مهاب ياسر وحازم أسامة وأحمد رفاعي لأسباب فنية، ويغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية الفنية.

في المقابل يرغب بيراميدز حامل اللقب في تحقيق الثنائية هذا الموسم والبناء على الموسم القوي الذي قدمه.

ويسعى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز جاهدا لتجهيز مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق للمشاركة في هذا اللقاء بعد غيابه عن مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وسيغيب عن صفوف بيراميدز المهاجم فيستون مايلي، الذي هز الشباك في نهائي دوري الأبطال، بسبب الانضمام لصفوف منتخب بلاده.