السيتي يقترب من رايندرز قبل مواجهة الوداد المغربي بالمونديال (فيديو)

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز لاعب خط وسط ميلان الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت بعض المواقع الرياضية، إلى أن السيتي توصل لاتفاق مع النادي الإيطالي، يقضي بدفع السيتي لمبلغ 55 مليون يورو (حوالي 62.5 مليون دولار أمريكي) مقابل ضم اللاعب، ليكون بذلك تيجاني رايندرز أحد الصفقات المهمة التي يسعى النادي الإنجليزي لعقدها، ضمن خطته لتدعيم خط الوسط، خصوصا بعد أن رحل عنه البلجيكي كيفين دي بروين، وتراجع مستوى الإسباني رودري الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، الموسم الماضي.

يذكر أن رايندرز البالغ من العمر 26 عاما، كان قد انضم إلى ميلان الإيطالي قادما من ألكمار الهولندي في صيف عام 2023، وقد تألق مع الميلان الموسم الأخير، بعدما نجح في إحراز 15 هدفا، وصناعة خمسة، وذلك خلال 54 مباراة بكل البطولات التي شارك فيها الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي الآن لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في أمريكا هذا الشهر، وستكون أولى مباريات الفريق أمام الوداد المغربي يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران الجاري.