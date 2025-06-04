“الفيفا” يضطر لخفض أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية

خفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرة أخرى أسعار التذاكر لمباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وسط مخاوف متزايدة من أن تطغى المقاعد الفارغة في ملعب هارد روك في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا على المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي المصري.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه ووفقا لمصادر مطلعة على محاولات “الفيفا” لبيع تذاكر البطولة، والذين رغبوا جميعا في عدم الكشف عن هويتهم، لا تزال عشرات الآلاف من المقاعد غير مباعة للمباراة بين فريق إنتر ميامي من الدوري الأمريكي لكرة القدم وفريق الأهلي المصري المقررة يوم السبت 14 يونيو/حزيران، وتبلغ سعة ملعب هارد روك 65326.

وأضافت المصادر أن “الفيفا” كانت قلقة في الأسابيع الأخيرة من أن المباراة الافتتاحية للبطولة لم تُبع بالقدر المتوقع. حتى أنه تم الإشارة إلى أن التذاكر المباعة للمباراة الافتتاحية أقل من 20 ألفا، لكن “الفيفا” تصر على أن هذا غير صحيح، قائلة إن الرقم “أعلى بكثير” لكنها لم تحدد أرقاما.

يذكر أن أسعار التذاكر لمباراة الافتتاح انخفضت إلى 55 دولارا فقط وهو ما مثّل نصف السعر الذي كان متاحا عبر موقع “فيفا” في شهر مايو/أيار الماضي.

ويأمل الاتحاد الدولي الآن أن تجذب هذه الأسعار المخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة.

وصرّح الاتحاد: “أدى الإقبال الدولي القوي إلى حجز تذاكر البطولة من أكثر من 130 دولة. الدول العشر الأكثر مبيعا هي الولايات المتحدة، تليها البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وألمانيا والسعودية وفرنسا واليابان وإسبانيا”.

على جانب آخر حدد “فيفا” التذاكر والدعوات المجانية للأندية المشاركة، بدءا من دور المجموعات حتى ربع النهائي، حيث يحصل كل فريق على 95 تذكرة مقسمة إلى 5 دعوات “VVIP” و20 دعوة “VIP” و20 دعوة لأفراد البعثة من خارج قائمة المباراة و50 تذكرة في الدرجة الأولى، وتستمر النسبة نفسها في مباراتي نصف النهائي ونهائي البطولة مع إضافة 10 دعوات إضافية على فئة “VIP”.

وفي حال إذا رغب وفد أي نادٍ حضور أي مباراة أخرى للفرق المنافسة معه في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية يمنحه “فيفا” 20 تذكرة درجة أولى، أما إذا كانت مباريات لمجموعات فرق أخرى أو في مرحلة خروج المغلوب وفريقه خرج مبكرا يمنح وفد النادي 5 تذاكر فقط.