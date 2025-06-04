المصنفة 361 تطيح بالمصنفة السادسة وتتأهل لنصف نهائي فرنسا المفتوحة للتنس (فيديو)

واصلت اللاعبة الفرنسية المغمورة لويس بواسون المصنفة 361 عالمياً مغامرتها في بطولة فرنسا المفتوحة، بإقصائها الروسية الشابة ميرا أندرييفا (6) من الدور ربع النهائي بنتيجة 7-6 (6/8) و6-3، اليوم الأربعاء.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا قد أقصت بالفعل الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة على الملاعب الرملية الحمراء في باريس، حيث واصلت اللاعبة مشوارها أمام أندريفا التي وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي.

وأبقت بواسون على حلم الفرنسيين بمعانقة لقب طال انتظاره بعد أن أصبحت أول فرنسية تبلغ نصف النهائي منذ ماريون بارتولي في عام 2011.