تأهل الأمريكية كوكو جوف لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (فيديو)

فازت اللاعبة الأمريكية كوكو جوف في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، على مواطنتها ماديسون كيز 6-7 و6-4 و6-1 لتحجز مكانها في الدور نصف النهائي.

وفي ظروف أكثر برودة، كانت كيز هي التي تسيطر على بداية المباراة في بداية البطولة، إذ كان أداء جوف مليئا بالأخطاء، بينما تقدمت منافستها بسهولة 4-1 في وقت مبكر.

لكن جوف، المصنفة الثانية، عادت بقوة لتتقدم 5-4، بل حصلت على نقطة حاسمة لحسم المجموعة.

مرة أخرى، تفوقت كيز، وتعادلت 5-5 في المجموعة، ثم فازت بها في الشوط الفاصل، ولكن في مباراة واجهت فيها اللاعبتان صعوبة في الحفاظ على إرسالهما، بدأت جوف المجموعة الثانية بشكل أقوى.

وكسرت كيز إرسال منافستها مرتين لتتقدم 4-1، وفي حين أجبرتها كيز على العودة إلى المنافسة، لم تتمكن من منع اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما من حسم المجموعة.