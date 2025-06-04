تعديل جديد على قانون تنفيذ ركلات الجزاء

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الهيئة المشرعة لقواعد اللعبة، الثلاثاء، تعديلا جديدا على قانون تنفيذ ركلات الجزاء عند لمس اللاعب الكرة مرتين عن طريق الخطأ.

ويأتي ذلك على خلفية الجدل الذي رافق إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

وكانت ركلة ألفاريز قد أُلغيت، بعدما قرر الحكم البولندي سيمون مارسينياك أن المهاجم الأرجنتيني لمس الكرة مرتين بقدميه أثناء التنفيذ، وهو ما اعتبر مخالفة وفقا للقانون آنذاك، وأسهم في إقصاء أتلتيكو من البطولة لصالح ريال مدريد.

وتقدم الروخي بلانكوس بشكوى رسمية إلى (اليويفا) معترضا على القرار، ما دفع الاتحاد الأوروبي لفتح نقاش موسع مع كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس إيفاب، المسؤول عن سن قوانين اللعبة.

وقال مجلس الاتحاد الدولي في التعديل الجديد: “حال لمس منفذ ركلة الجزاء الكرة بشكل غير مقصود بكلتا قدميه، وكانت الركلة ناجحة، تعاد الركلة”.

وأضاف “أما إذا لم تسجل، فيتم احتسابها كضربة مهدرة في ركلات الترجيح، أو كركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس في حال حدوثها خلال وقت المباراة”.

وأوضح المجلس أن “التعديل يستهدف التفريق بين اللمسات المتعمدة والحالات العرضية الناتجة عن انزلاق أو فقدان توازن اللاعب، مؤكدا أن القانون السابق لم يكن منصفا في بعض هذه الحالات النادرة”.

وتطبق الإجراءات الجديدة على المسابقات التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز أو بعده، لكن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أشار إلى إمكانية استخدامها في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.