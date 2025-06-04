تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية وأبرز الغيابات

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي المصري عن القائمة التي ستغادر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء معسكر مغلق بميامي يتخلله مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا، المقرر لها الأحد المقبل استعدادا لمونديال الأندية.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

من المقرر أن يلتقي الأهلي ضد إنتر ميامي يوم الأحد 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025 على ملعب هارد روك في تمام الثالثة فجرا مكة المكرمة.

قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم – مصطفى العش – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري – محمد هاني – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا – عمر كمال عبد الواحد – خالد عبد الفتاح

خط الوسط:

مروان عطية – أليو ديانج – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – طاهر محمد طاهر – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – حسين الشحات

خط الهجوم:

جراديشار – وسام أبو علي.

واستبعد ريبيرو 12 لاعبا من القائمة هم: رضا سليم وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر للإصابة ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وعبد الله بستانجي وأحمد عابدين وسمير محمد وحمزة عبد الكريم وعمر الساعي لأسباب فنية.