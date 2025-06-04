مقتل 6 على الأقل في تدافع خارج ملعب للكريكيت (فيديو)

وقعت الحادثة اليوم الأربعاء عندما تجمع الآلاف من مشجعي لعبة الكريكيت خارج ملعب إم. تشيناسوامي في مدينة بنغالورو للاحتفال بفوز الفريق المحلي “RCB” (رويال تشالنجرز بنغالورو) بالدوري الهندي الممتاز، وهي بطولة الكريكيت “T20” الأكثر شعبية في العالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 6 أشخاص على الأقل جراء التدافع، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات.

وقد فاز فيرات كوهلي أخيرًا بالدوري الهندي الممتاز للكريكيت حيث حسم فريق رويال تشالنجرز بنغالورو لقبه الأول بفوزه بستة أشواط على فريق بنجاب كينجز.

وكان أسطورة الهند البالغ من العمر 36 عامًا، اللاعب الوحيد الذي مثّل الفريق نفسه في كل نسخة من البطولة، هو الهداف لفريق “RCB”، حيث سجل 43 نقطة في فوز فريقه 190-9 من 20 جولة.

ولم يتمكن كينجز، الذي كان يسعى أيضًا للفوز بلقب الدوري الهندي الممتاز لأول مرة، من تحقيق هدفه، لينهي الموسم بنتيجة 184-7.