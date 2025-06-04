مينغز مستمر مع أستون فيلا حتى 2027
4/6/2025
قبل شهور قليلة من نهاية عقده مع أستون فيلا، وقع المدافع الإنجليزي العملاق (196 سم) تايرون مينغز على عقد تجديد مع النادي الإنجليزي، لموسمين إضافيين حتى نهاية عام 2027.
وأفادت صحيفة “ذا أتلتيك” أن مفاوضات التجديد مع مينغز (32 سنة) بدأت الشهر الماضي، وقد أبدى اللاعب مرونة شديدة أثناء المفاوضات، نظرا لرغبته في الاستمرار مع النادي الذي انضم إليه قبل 6 سنوات (2019) قادما من نادي بورنموث.
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وقد ساهمت عودة اللاعب القوية من الإصابة، في حماسة المدرب الإسباني أوناي إيمري للمطالبة باستمرار اللاعب، خصوصا وأن مينغز كانت له مساهمات جيدة في النهاية الرائعة التي أنهى بها أستون فيلا الموسم، بالفوز بستة مباريات في آخر ثمانية مباريات.
تايرون مينغيز شارك مع أستون فيلا بالموسم الأخير في 21 مباراة شملت جميع المسابقات التي خاضها الفريق.
المصدر: نيويورك تايمز