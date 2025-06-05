الأردن يتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه (فيديو)

تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد خسارة العراق بثنائية أمام كوريا الجنوبية في البصرة بالجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026 الخميس.

وسجل علي علوان مهاجم الأردن ثلاثية ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على عُمان ليرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليرافق كوريا الجنوبية المتصدرة إلى النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث مقابل عشر نقاط لسلطنة عُمان وتسع لمنتخب فلسطين الذي تغلب بثنائية على مضيفه الكويتي.