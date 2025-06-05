الحبس 4 سنوات لمهاجم أرسنال السابق بتهمة تهريب المخدرات

صدر اليوم حكم نهائي في قضية لاعب الكرة الإنجليزي جاي إيمانويل توماس، مهاجم أرسنال وإبسويتش السابق، في التهمة الموجهة إليه بالتخطيط لتهريب 60 كيلو غراما من مخدر القنب، وذلك بالحبس لمدة 4 سنوات.

وقد أقر اللاعب (34 عاما)، بذنبه أمام محكمة تشيلمسفورد كراون الشهر الماضي، وذكرت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية في وقت سابق أن إيمانويل توماس جنّد صديقته وامرأة أخرى للسفر إلى تايلاند، لجلب القنب وتهريبه إلى بريطانيا، وأضافت الوكالة أن المرأتين اتُهمتا أيضا بتهريب القنب، لكن الادعاء لم يقدم أي دليل ضدهما، وتم إسقاط اتهامهما أمس الأربعاء.

إيمانويل توماس جلس في قفص الاتهام بينما قال له القاضي ألكسندر ميلز “إن انتقالك من لاعب كرة قدم محترف إلى مجرم يمثل سقطة كبيرة، وهو ما ينهي فعليا المهنة الوحيدة التي تعرفها على الإطلاق”.

وسيقضي إيمانويل توماس 40% من العقوبة في السجن قبل إطلاق سراحه بشروط.