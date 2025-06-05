السعودية تبقي على آمالها في التأهل المباشر لكأس العالم بالفوز على البحرين (فيديو)

أبقت السعودية على آمالها في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها على مضيفتها البحرين بثنائية في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وافتتح مصعب الجوير التسجيل في الدقيقة 16 من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بينما ضاعف العبود تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 78 مكللا هجمة مرتدة سريعة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد السعودية إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف أستراليا ثانية الترتيب، التي ضمنت بالفعل التأهل إلى النهائيات.

وتأكد خروج البحرين والصين من التصفيات إذ يتذيلان المجموعة بست نقاط لكل منهما، بينما تحتل إندونيسيا المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة أخرى من التصفيات.

وفي الجولة الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات تستضيف السعودية منتخب أستراليا في العاشر من الشهر الجاري، بينما تلعب اليابان أمام إندونيسيا والصين ضد البحرين.