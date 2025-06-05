دورتموند يعيد كوليبالي المعار لبريست قبل أسابيع من الوقت المتفق عليه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الخميس، إعادة اللاعب المعار سومايلا كوليبالي قبل أسابيع قليلة من الوقت الذي يفترض أن يعود فيه.

وكان يتوقع أن يستمر اللاعب مع فريق بريست الفرنسي حتى نهاية الشهر الجاري.

ولكن كوليبالي عاد إلى دورتموند وبدأ تدريبات التعافي، حيث إنه كان بعيدا عن المباريات منذ مارس/آذار بسبب مشاكل في العضلة الضامة.

وحال كان جاهزا، سوف يمكنه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا في المدة من 14 يونيو/حزيران الحالي إلى 13 يوليو/تموز المقبل.

ويبدأ دورتموند حملته في البطولة بمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي يوم 17 يونيو/حزيران.