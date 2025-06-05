رونالدو يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب ألمانيا (فيديو)

حجز المنتخب البرتغالي لنفسه مكانا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد أن نجح في إسقاط المنتخب الألماني من الدور نصف النهائي بهدفين لهدف.

ويدين منتخب البرتغال بالفضل لأسطورته كريستيانو رونالدو الذي وقع الهدف الثاني هدف الفوز، ليكون هو الهدف السابع له في 8 مباريات خاضها في هذه المسابقة.

وتقدم منتخب ألمانيا في المباراة التي لعبها على أرضه، بهدف لفيرتز في الدقيقة 48، إلا أن البديل كونسيساو أدرك التعادل للبرتغال في الدقيقة 63 بطريقة ولا أجمل، قبل أن يتمكن النجم رونالدو من توقيع هدف الفوز في الدقيقة 68.

وينتظر المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية، المنتخب الذي سيتأهل من نصف النهائي الذي سيجمع غدا الخميس المنتخبين الإسباني والفرنسي.

وشهدت المباراة، التي جمعت بين عملاقين أوروبيين، شوطا أول دون أهداف، بعدما تبادل الفريقان السيطرة دون اختراق.