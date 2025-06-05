ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم معجزة ريفر بليت

كشف نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم، عن أنه وافق على بيع اللاعب الشاب فرانكو ماستانتونو (17 عاما) لنادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة مبدئية تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك بعدما أثبت اللاعب الأعسر الموهوب جدارته كلاعب أساس في الفريق تحت قيادة المدرب مارسيلو جاياردو، حتى أنه أصبح عنصرا بارزا في الفريق، الأمر الذي دفع النادي الملكي للسعي للتعاقد معه.

وخاض اللاعب أول مباراة له مع ريفر في يناير/كانون الثاني 2024، ويعدّه الإعلام المحلي على نطاق واسع أحدث معجزة ظهرت في كرة القدم الأرجنتينية.

وكان اسم ماستانتونو قد ارتبط بالانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة أخرى، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي الفائز مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، إلا أن نادي ريال مدريد نجح في حسم الصفقة لصالحه.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ريفر بليت يعتزم الاحتفاظ بلاعب الوسط المهاجم على سبيل الإعارة حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لاستكمال مشوار الفريق في كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

من جانب آخر كان ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين قد استدعى اللاعب مؤخرا، لأول مرة، ضمن استعداد المنتخب لخوض مباراتين ضد تشيلي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي حال مشاركة اللاعب ماستانتونو في أي من المباراتين، سيكون أصغر لاعب يشارك مع الأرجنتيني الأول.