صفقة مثيرة لنيوكاسل بالتعاقد مع لاعب ملقا أنطونيو كورديرو

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع جناح المنتخب الإسباني تحت 19 عاما أنطونيو كورديرو من فريق ملقا الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كورديرو (18 عاما) سينضم لنيوكاسل في الأول من يوليو/تموز المقبل بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني.

وسجل كورديرو 7 أهداف ونفذ 9 تمريرات حاسمة، في 60 مباراة مع الفريق الأول لملقا، الذي أنهى دوري الدرجة الثانية الإسباني في المركز السادس عشر عقب صعوده من دوري الدرجة الثالثة.

ويتوقع إعارة كورديرو بعد إتمام انتقاله لنيوكاسل.