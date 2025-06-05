قرار ترامب يثير مخاوف في إيران بشأن كأس العالم

حالة من القلق تسيطر على مسؤولي اتحاد الكرة الإيرانية، من عدم القدرة على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية العالم للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد القرار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا ويسري من الاثنين المقبل، بحظر سفر 12 دولة إلى أمريكا، على رأسهم إيران.

وظهرت مخاوف داخل الوسط الرياضي الإيراني، من أن يؤثر قرار ترامب على مشاركة المنتخب الإيراني، في بطولة كأس العالم التي تنظمها أمريكا العام القادم، بمشاركة كل من كندا والمكسيك.

ورغم أن البيت الأبيض كشف أن الرياضيين والمدربين والمسؤولين من الدول المعنية سيتمكنون من السفر للولايات المتحدة لحضور الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك مونديال 2026 ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028، إلا أن هذا لم يمنع من المخاوف، من أن يستثنى الإيرانيون من ذلك.

ودعا موقع محلي إخباري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتدخل بأسرع وقت ممكن لمنع كارثة رياضية. وأضاف الموقع أن كأس العالم حدث رياضي عالمي وليس مكانا لتسوية الخلافات السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم لا يرغب في التعليق على هذه القضية قبل إجراء القرعة الرسمية لمجموعات كأس العالم، حيث من الممكن أن تقام مباريات إيران في كندا أو المكسيك. وحتى لو لم يؤثر الحظر على المنتخب الإيراني، فإن دخول العديد من مسؤولي الاتحاد والصحفيين الرياضيين والمشجعين الإيرانيين غير مؤكد.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة انقطعت منذ أكثر من 45 عاما، ومع ذلك، يعيش ما يقرب من مليوني إيراني في الولايات المتحدة، وتمكن أفراد عائلاتهم دائما من زيارتهم رغم الخلافات السياسية وصعوبة إجراءات الحصول على التأشيرة.

واتخذ ترامب قرار الحظر أمس الأربعاء، قائلا إنه “يجب عليه العمل لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للولايات المتحدة وشعبها”.

ويقيد الحظر بشكل كامل دخول مواطني أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.