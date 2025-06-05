رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضا من برشلونة الإسباني لضم مهاجمه الكولومبي لويس دياز، إذ يبحث النادي الكتالوني عن تدعيم صفوفه للموسم المقبل.

فيما أكد المدير الرياضي للفريق، البرتغالي ديكو، إعجاب النادي بدياز وكذلك ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي كان برشلونة سيدفعه من أجل ضم دياز، الدولي الكولومبي، لكن ليفربول أخطر النادي الإسباني بأن لاعبه ليس للبيع.

وسجل دياز 17 هدفا لليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي الذي فاز به الفريق، وسجل 3 أهداف أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، وكان لاعبا أساسيا في منظومة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وانضم دياز إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي في عام 2022، وفاز بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين وسجل 41 هدفا في 148 مباراة.