إعلان رسمي من الأهلي بشأن أحمد سيد زيزو (فيديو)

أخيرا وبعد أيام عدة من الجدل الواسع حول الصفقة، أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، قادما من نادي الغريم اللدود الزمالك، في صفقة انتقال مجانية، حيث إن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وبذلك سيكون زيزو مع فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستهلها الأهلي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.

ونشر الأهلي عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يظهر فيه اللاعب البالغ عمره 29 عاما بقميص الفريق ويحمل نسرا، وأرفق المقطع بتعليق “كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. #زيزو_أهلاوي”.

وكان الزمالك أجرى تحقيقات مع اللاعب، بداعي الغياب عن التدريبات ووقع عليه عقوبات وسط تقارير عن اتفاقه على الانتقال للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بعدما وصلت مفاوضات التجديد مع النادي لطريق مسدود.

وبرر اللاعب الغياب عن التدريبات بخشيته الصدام مع الجماهير الغاضبة في ظل الأنباء المتداولة عن توقيعه للأهلي.

وذكرت تقارير محلية أن الزمالك أبلغ اتحاد كرة القدم المصري بنهاية تعاقد زيزو مع النادي في 12 يونيو/حزيران الجاري، بسبب إقامة نهائي كأس الرابطة في هذا اليوم، وهدد النادي باتخاذ إجراءات تصعيدية حال إعلان الأهلي تعاقده مع اللاعب قبل هذا اليوم، بينما يقول اتحاد الكرة إن الموسم الكروي في مصر انتهى في الخامس من يونيو/حزيران، بإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر التي حسمها الزمالك لصالحه بركلات الترجيح.