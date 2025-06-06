“أصعب القرارات”.. توتنهام يقيل مدربه بوستيكوغلو رغم إنجازه التاريخي

بعد أقل من شهر على قيادته للنادي للفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 سنة، أعلن اليوم الجمعة نادي توتنهام هوتسبير إقالة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.

وأصدر النادي اللندني بيانا قال فيه: “بعد مراجعة الأداء وبعد تفكير عميق، يمكن للنادي أن يعلن أن أنجي بوستيكوغلو قد تم إعفاءه من مهامه”.

وأضاف النادي: “نتقدم بجزيل الشكر لأنجي على التزامه ومساهمته خلال عامين قضاهما في النادي. سيبقى أنجي في الأذهان دائما باعتباره ثالث مدرب في تاريخنا يحقق لقبا أوروبيا، إلى جانب الشخصيتين الأسطوريتين بيل نيكلسون وكيث بوركينشو”.

وتابع: “من الضروري أن نكون قادرين على المنافسة على جبهات متعددة، ونؤمن بأن تغيير نهجنا سيمنحنا أقوى فرصة للموسم المقبل وما بعده. كان هذا من أصعب القرارات التي اضطررنا لاتخاذها، ولم يكن قرارًا اتخذناه باستخفاف، ولا قرارًا تسرعنا في اتخاذه”.

وأشار البيان: “لقد اتخذنا ما نعتقد أنه القرار الصحيح الذي يمنحنا أفضل فرصة للنجاح في المستقبل، وليس القرار السهل. لدينا فريق شاب موهوب، وقد منحنا أنجي أساسا قويا للبناء عليه. نود أن نعرب عن امتناننا له. نتمنى له التوفيق في المستقبل، وسيظل دائمًا موضع ترحيب في منزلنا”.

وبوستيكوغلو صاحب الـ54 عاما، قاد السبيرز في 101 مباراة، حقق فيها الفريق 47 فوزا و14 تعادلا و40 هزيمة. وبالرغم من فوزه بالدوري الأوروبي إلا أن نتائجه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في كانت سيئة للغاية، حيث لم يحقق سوى 38 نقطة، احتل بها الفريق المركز الـ17 وهو أقرب المراكز لفرق الهبوط.