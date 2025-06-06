اشتعال المنافسة في كأس العالم للملوك بفرنسا (فيديو)

تصاعدت حدة المنافسة في بطولة كأس العالم للملوك لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت الجولة الثانية حصيلة وفيرة من الأهداف، للفرق المشاركة في المنافسات.

وبطولة كأس العالم للملوك هي مسابقة مستحدثة ابتكرها النجم الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، وهي حدث دولي يجمع بين فرق كرة القدم السباعية، مستوحى من صيغة دوري الملوك المبتكرة التي ابتكرها جيرارد بيكيه وصديقه إيباي يانوس.

وانطلقت النسخة الأولى منها العام الماضي 2024، وتأتي هذه البطولة لتجمع لاعبين من نسخ مختلفة لدوري الملوك في فرق تمثل بلدانهم، وتشبه قليلا كأس العالم لكرة القدم.

ما هو نظام بطولة كأس العالم للملوك؟