اشتعال المنافسة في كأس العالم للملوك بفرنسا (فيديو)
6/6/2025
تصاعدت حدة المنافسة في بطولة كأس العالم للملوك لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت الجولة الثانية حصيلة وفيرة من الأهداف، للفرق المشاركة في المنافسات.
وبطولة كأس العالم للملوك هي مسابقة مستحدثة ابتكرها النجم الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، وهي حدث دولي يجمع بين فرق كرة القدم السباعية، مستوحى من صيغة دوري الملوك المبتكرة التي ابتكرها جيرارد بيكيه وصديقه إيباي يانوس.
وانطلقت النسخة الأولى منها العام الماضي 2024، وتأتي هذه البطولة لتجمع لاعبين من نسخ مختلفة لدوري الملوك في فرق تمثل بلدانهم، وتشبه قليلا كأس العالم لكرة القدم.
ما هو نظام بطولة كأس العالم للملوك؟
- هي مسابقة تشبه إلى حد كبير مسابقات كرة الصالات، عدد اللاعبين في كل فريق 7 لاعبين.
- مدة المباراة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة مع إضافة وقت بدل ضائع في نهاية كل شوط.
- انطلاق المباراة يكون بتسابق اللاعبين من الفريقين نحو وسط الملعب للحصول على الكرة التي تم إسقاطها، بدلا من البداية التقليدية.
- يمكن للفرق إجراء تبديلات غير محدودة طوال المباراة.
- البطاقات الصفراء والحمراء لا تؤدي إلى طرد اللاعبين، بل يتم إرسالهم إلى “الدكة” كعقاب لمدة قصيرة، مع خروج اللاعب لمدة دقيقتين بعد البطاقة الصفراء وخمس دقائق بعد البطاقة الحمراء.
- لا يمكن أن تنتهي المباريات بالتعادل، وإذا لم يُحدد الفائز يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي تتضمن الجري من منتصف الملعب قبل التسديد.
- عند تنفيذ ركلات الجزاء، يسمح للاعب بأخذ 5 ثوان مثلما يحدث في لعبة “هوكي الجليد”.
- يمكن للفرق طلب استخدام تقنية “VAR” مرة واحدة خلال المباراة، ويتم استخدامه فقط إذا كانت المرة الأولى ناجحة.
- في آخر دقيقتين من المباراة، يتم احتساب أي هدف يسجل بمثابة هدف ذهبي ويُحسب مضاعفا (يحتسب مرتين).
- في آخر دقيقتين من الشوط الأول، يتم رمي نرد من المدرجات لتحديد ما إذا كانت المباراة ستتحول إلى 2 ضد 2 أو 3 ضد 3.
المصدر: أسوشيتد برس