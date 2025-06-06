رياضة

الإعلان عن أحسن لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم

رابطة الدوري الإسباني (الجزيرة)
6/6/2025

أعلنت اليوم الجمعة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) فوز الجناح البرازيلي رافينيا دياز مهاجم نادي برشلونة، بجائزة أحسن لاعب عن الموسم المنقضي 2024 / 2025.

وقالت الرابطة إن رافينيا استحق الجائزة بعدما لعب دورا رئيسيا في فوز فريقه بالثلاثية المحلية.

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رافينيا خاض مع البارسا 57 مباراة بالموسم الأخير، أحرز خلالها 34 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة، وقد ساعد فريقه بشكل كبير في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

البرازيلي رافينيا أحسن لاعب في (لا ليغا)
البرازيلي رافينيا أحسن لاعب في (لا ليغا) (AP)

رافينيا اللاعب البالغ عمره 28 عاما، انضم لبرشلونة في عام 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، وقد قام النادي الكتالوني بتمديد عقده مؤخرا حتى عام 2028.

المصدر: رويترز

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