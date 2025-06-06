الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة 29 في تاريخه

بعد مباراة ماراثونية امتدت لأربعة أشواط وضربات ترجيح، توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 8–7، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، في مباراة النهائي التي أقيمت بينهما أمس الخميس على استاد القاهرة.

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 29 بضربة رأس من أحمد عاطف (قطة) بعد أن تلقى تمريرة عرضية من المغربي وليد الكرتي حولها من فوق رأس محمد صبحي حارس الزمالك، وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق البديل ناصر منسي الذي تلقى تمريرة متقنة من أحمد فتوح، وضع بها منسي منفردا بالمرمى، ليسجل منها بسهولة هدف التعادل.

وفي ضربات الترجيح سجل القائد البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الركلة الحاسمة للزمالك، بعدما ظل الفريقان يتبادلان التسجيل والإضاعة، فيما أحرز بقية ركلات الترجيح للزمالك كل من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك وأحمد عبد الرحيم ومحمود حمدي (الونش) وناصر ماهر وأحمد أبوالفتوح وشيكابالا، وأهدر ركلته كل من مصطفى شلبي وناصر منسي.

في المقابل سجل لبيراميدز كل من كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف إبراهيم (أوباما) ووليد الكرتي وبلاتي توري ومحمد حمدي، فيما أهدر ركلته كل من مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.