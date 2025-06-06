شاهد: احتفالات جماهير الأردن بتأهل منتخب بلادها للمونديال لأول مرة في تاريخه

احتفل الآلاف من الجماهير الأردنية، أمس الخميس، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب بلادها، بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحجز منتخب النشامى مقعدا بالبطولة المقبلة (2026) التي تقام بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد الفوز على المنتخب العماني بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأسهمت خسارة العراق لمباراته أمام كوريا الجنوبية بهدفين، إذ إن فوز العراق كان سيؤجل حسم المنتخب المتأهل مع كوريا الجنوبية إلى الجولة المقبلة من التصفيات.