شاهد: مهرجان أهداف في مباراة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

قاد لامين يامال منتخب إسبانيا لفوز مثير على فرنسا بخمسة أهداف لأربعة، الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليضرب حامل اللقب موعدا مع البرتغال في النهائي.

وتألق أبطال أوروبا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب (إم.إتش.بي أرينا) بهدفين رائعين سجلهما نيكو وليامز وميكل ميرينو في غضون 25 دقيقة.

وأضاف يامال الهدف الثالث بهدوء من ركلة جزاء بعد 9 دقائق من الاستراحة قبل أن يضيف بيدري زميله في برشلونة الهدف الرابع بطريقة رائعة بعد أقل من دقيقة واحدة.

وتواصلت الأهداف إذ سجل كيليان مبابي مهاجم فرنسا هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 قبل أن يضيف يامال الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 67 ليتوج أداء فرديا رائعا.

ونجحت فرنسا في تقليص الفارق بشكل غير عادي، إذ تسببت تسديدة مذهلة من رايان شرقي وهدف عكسي من داني فيفيان وهدف من راندال كولو مواني في إثارة توتر إسبانيا في الدقائق الأخيرة، لكنها صمدت لتحجز مكانها في النهائي للمرة الثالثة تواليا لتواجه البرتغال، يوم الأحد.