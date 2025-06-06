قطر تتمسك بأمل التأهل لكأس العالم بفوزها على إيران (فيديو)
6/6/2025-|آخر تحديث: 12:49 AM (توقيت مكة)
فازت قطر على إيران، الخميس، بهدف دون رد لتضمن مواصلة مشوارها في التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجل بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 عندما أطلق تسديدة من مسافة قريبة مستغلا إخفاق الدفاع في تشتيت كرة مرتدة من الحارس.
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وجاء الهدف بعد 6 دقائق من طرد ميلاد محمدي لاعب المنتخب الإيراني إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعدما تدخل من الخلف على إدميلسون جونيور لاعب المنتخب القطري.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد قطر إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط أمام قرغيزستان خامسة الترتيب في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى قبل الجولة الختامية.
ويتجمد رصيد إيران المتصدرة، التي ضمنت التأهل بالفعل لكأس العالم، عند 20 نقطة بفارق نقطتين أمام أوزبكستان التي تأهلت لأول مرة في تاريخها بتعادلها سلبيا مع الإمارات.
المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز