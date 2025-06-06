كوريا الجنوبية تتأهل لكأس العالم بفوزها على العراق بثنائية (فيديو)

فازت كوريا الجنوبية على العراق بهدفين دون رد لتتأهل برفقة الأردن إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما ضمنا أول مركزين في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 19 نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن الأردن في المركز الثاني، بينما يأتي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وتأهل الأردن لأول مرة في تاريخه لكأس العالم، بينما تأهل المنتخب الكوري الجنوبي للمرة 11 تواليا.

وتدخل علي الحمادي بتهور على تشو يو-مين في الدقيقة 26 وحصل على بطاقة صفراء، وتحولت إلى بطاقة حمراء وطُرد مباشرة بعد عودة الحكم لتقنية “الفيديو” التي أظهرت قدم الحمادي وهي ترتطم بوجه اللاعب الكوري الجنوبي، ليكمل العراق المباراة بنقص عددي.

وافتتح كيم جين كيو، الذي شارك بديلا مع بداية الشوط الثاني، التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى اليسرى لجلال حسن حارس مرمى العراق.

وبعدها بثلاث دقائق كاد لي جاي سونج أن يسجل الهدف الثاني بضربة رأس، لكن حسن أبعد الكرة بصعوبة.

وأضاف أوه هيون جيو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما حول تمريرة جون جين وو العرضية في شباك حسن.