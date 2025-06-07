تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.. كرواتيا تكتسح الجبل الأخضر 7 – 0 (فيديو)

حقق المنتخب الكرواتي فوزا كاسحا على مضيفه جبل طارق بسبعة أهداف نظيفة، في أولى مباريات الفريق، والتي أقيمت على ملعب فيكتوريا بالمجموعة الثانية عشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تقام بكل من أمريكا وكندا والمكسيك.

افتتح السباعية ماركو باشاليتش في الدقيقة 28 إثر تمريرة ساحرة من إيفان بيريشيتش ، وبعده بدقيقتين أضاف أنتي بوديمير الهدف الثاني من صناعة صاحب الهدف الأول باشاليتش، وظل الفريق الكرواتي نصف ساعة كاملة دون إضافة أهداف أخرى، إلى أن نجح فرانجو ايفانوفيتش في إضافة هدفين متتالين بالدقيقتين 60 و63، بعده أضاف إيفان بيريشيتش الهدف الخامس في الدقيقية 73، قبل أن يضيف أندري كراماريتش الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 77 و80.