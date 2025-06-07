تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.. النرويج تسحق إيطاليا بثلاثية (فيديو)

هزيمة ثقيلة وقاسية تلقاها المنتخب الإيطالي مساء الجمعة، بالخسارة بثلاثية نظيفة خارج الأرض أمام نظيره النرويجي، في المباراة التي جرت بينهما في أوسلو، ضمن المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، افتتحها ألكسندر سورولوث في الدقيقة 14، ثم أنطونيو نوسا في الدقيقة 34، واختتمها إيرلينغ هالاند قبل نهاية الشوط بـ3 دقائق.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإيطالي التي يتلقى فيها 3 أهداف خلال الشوط الأول في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم.