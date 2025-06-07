بلجيكا تتعادل مع مقدونيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 (فيديو)

فشل المنتخب البلجيكي في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره المقدوني، وتعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم ماكسيم دي كويبر بهدف للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 29، وفشل الفريق في تعزيز الهدف بآخر، حيث نجح الفريق المقدوني في حماية مرماه من أهداف جديدة، واعتمد على الهجمات المرتدة لتحقيق التعادل، وبالفعل نجح أدرك إزجان أليوسكي في إدراك التعادل في وقت قاتل قبل النهاية بثلاث دقائق فقط.