جوف تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بفوزها على سبالينكا (فيديو)

أحرزت الأمريكية كوكو جوف لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة لتفوز 6-7 و6-2 و6-4 على أرينا سبالينكا، اليوم السبت.

وبهذا تفوز جوف بثاني ألقابها في منافسات فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما حسمت بطولة أمريكا المفتوحة 2023. وكانت جوف خسرت مباراة اللقب في رولان جاروس في 2022 أمام إيجا شيانتيك.

أما لاعبة روسيا البيضاء فأخفقت في الفوز بلقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، بعدما توجت بطلة لأستراليا المفتوحة 2023 و2024 وأمريكا المفتوحة 2024.

فيما يلي سجل الفائزات بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ بدء عصر الاحتراف في 1968، وذلك بعد فوز كوكو جوف على أرينا سبالينكا في النهائي، اليوم السبت.

2025 الأمريكية كوكو جوف

2024 البولندية إيجا شيانتيك

2023 البولندية إيجا شيانتيك

2022 البولندية إيجا شيانتيك

2021 التشيكية باربورا كريتشيكوفا

2020 البولندية إيجا شيانتيك

2019 الأسترالية آشلي بارتي

2018 الرومانية سيمونا هاليب

2017 اللاتفية إيلينا أوستابنكو

2016 الإسبانية جاربين موجوروزا

2015 الأمريكية سيرينا وليامز

2014 الروسية ماريا شارابوفا

2013 الأمريكية سيرينا وليامز

2012 الروسية ماريا شارابوفا

2011 الصينية لي نا

2010 الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني

2009 الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا

2008 الصربية آنا إيفانوفيتش

2007 البلجيكية جوستين هينان

2006 البلجيكية جوستين هينان

2005 البلجيكية جوستين هينان

2004 الروسية أنستاسيا ميسكينا

2003 البلجيكية جوستين هينان

2002 الأمريكية سيرينا وليامز

2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي

2000 الفرنسي ماري بيرس

1999 الألمانية شتيفي جراف

1998 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو

1997 الكرواتية إيفا مايولي

1996 الألمانية شتيفي جراف

1995 الألمانية شتيفي جراف

1994 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو

1993 الألمانية شتيفي جراف

1992 الأمريكية مونيكا سيليس

1991 الأمريكية مونيكا سيليس

1990 الأمريكية مونيكا سيليس

1989 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو

1988 الألمانية شتيفي جراف

1987 الألمانية شتيفي جراف

1986 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1985 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1984 الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا

1983 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1982 الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا

1981 التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا

1980 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1979 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1978 الرومانية فرجينيا روزيتسي

1977 اليوغسلافية ميما ياوشوفيتس

1976 البريطانية سو باركر

1975 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1974 الأمريكية كريس إيفرت-لويد

1973 الأسترالية مارجريت كورت

1972 الأمريكية بيلي-جان كينج

1971 الأسترالية إيفون جولاجونج

1970 الأسترالية مارجريت كورت

1969 الأسترالية مارجريت كورت

1968 الأمريكية نانسي ريتشي