جوف تتوج ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بفوزها على سبالينكا (فيديو)
أحرزت الأمريكية كوكو جوف لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة لتفوز 6-7 و6-2 و6-4 على أرينا سبالينكا، اليوم السبت.
وأبدت كوكو جوف شعورها بالذهول إثر فوزها على المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا اليوم السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، واعترفت بأنها لم تكن تعتقد أنها تملك القدرة على التصدي لقوة لاعبة روسيا البيضاء على ملعب فيليب شاترييه.
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وقالت اللاعبة الأمريكية المصنفة الثانية عالميا والتي حصدت لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى، والدموع تنهمر من عينيها “لم أكن أعتقد بصراحة أنني يمكنني فعل هذا”.
وأثنت جوف (21 عاما)، التي استفادت من 70 خطأ سهلا لمنافستها، على سبالينكا قبل أن تلتقط صورا مع الأطفال جامعي الكرات.
وقالت جوف “في كل مرة نلعب فيها، تكون المباراة صعبة بالنسبة لي، لذا أهنئكم، إذ أنكم تذكرونني بأن الحياة بها ما هو أكثر من لعبة التنس”.
وأضافت وسط 15 ألف مشجع دعموها خلال المباراة “أود أن أشكركم جميعا، لقد ساعدني الجمهور اليوم. كنتم تشجعونني بشدة ولا أعلم ماذا فعلت لأستحق مثل هذا الدعم من الجماهير الفرنسية”.
وبهذا تفوز جوف بثاني ألقابها في منافسات فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما حسمت بطولة أمريكا المفتوحة 2023. وكانت جوف خسرت مباراة اللقب في رولان جاروس في 2022 أمام إيجا شيانتيك.
أما لاعبة روسيا البيضاء فأخفقت في الفوز بلقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، بعدما توجت بطلة لأستراليا المفتوحة 2023 و2024 وأمريكا المفتوحة 2024.
فيما يلي سجل الفائزات بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ بدء عصر الاحتراف في 1968، وذلك بعد فوز كوكو جوف على أرينا سبالينكا في النهائي، اليوم السبت.
2025 الأمريكية كوكو جوف
2024 البولندية إيجا شيانتيك
2023 البولندية إيجا شيانتيك
2022 البولندية إيجا شيانتيك
2021 التشيكية باربورا كريتشيكوفا
2020 البولندية إيجا شيانتيك
2019 الأسترالية آشلي بارتي
2018 الرومانية سيمونا هاليب
2017 اللاتفية إيلينا أوستابنكو
2016 الإسبانية جاربين موجوروزا
2015 الأمريكية سيرينا وليامز
2014 الروسية ماريا شارابوفا
2013 الأمريكية سيرينا وليامز
2012 الروسية ماريا شارابوفا
2011 الصينية لي نا
2010 الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني
2009 الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا
2008 الصربية آنا إيفانوفيتش
2007 البلجيكية جوستين هينان
2006 البلجيكية جوستين هينان
2005 البلجيكية جوستين هينان
2004 الروسية أنستاسيا ميسكينا
2003 البلجيكية جوستين هينان
2002 الأمريكية سيرينا وليامز
2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي
2000 الفرنسي ماري بيرس
1999 الألمانية شتيفي جراف
1998 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو
1997 الكرواتية إيفا مايولي
1996 الألمانية شتيفي جراف
1995 الألمانية شتيفي جراف
1994 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو
1993 الألمانية شتيفي جراف
1992 الأمريكية مونيكا سيليس
1991 الأمريكية مونيكا سيليس
1990 الأمريكية مونيكا سيليس
1989 الإسبانية أرانتشا سانشيز-فيكاريو
1988 الألمانية شتيفي جراف
1987 الألمانية شتيفي جراف
1986 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1985 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1984 الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا
1983 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1982 الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا
1981 التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا
1980 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1979 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1978 الرومانية فرجينيا روزيتسي
1977 اليوغسلافية ميما ياوشوفيتس
1976 البريطانية سو باركر
1975 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1974 الأمريكية كريس إيفرت-لويد
1973 الأسترالية مارجريت كورت
1972 الأمريكية بيلي-جان كينج
1971 الأسترالية إيفون جولاجونج
1970 الأسترالية مارجريت كورت
1969 الأسترالية مارجريت كورت
1968 الأمريكية نانسي ريتشي