رسميا.. إنتر ميلان يعلن ضم المهاجم البرازيلي هنريكي قادما من مرسيليا

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم البرازيلي لويس هنريكي، قادما من أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد وتفاصيله المالية، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن اللاعب (23 عاما) وقع عقدا حتى عام 2030 في صفقة قُدرت قيمتها بمبلغ 23 مليون يورو (26.21 مليون دولار) بالإضافة إلى مليوني يورو حوافز إضافية.

وبدأ هنريكي مسيرته الكروية في بوتافوجو ثم انضم إلى مرسيليا في 2020. وسجل 11 هدفا، تسعة منها في موسم 2024-2025، خلال 108 مباريات خاضها مع الفريق الفرنسي. وأنهى مرسيليا الموسم في المركز الثاني بالدوري الفرنسي.

وخسر إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا (5-0) أمام باريس سان جيرمان الشهر الماضي، واحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف نابولي.

ويشارك الفريق الإيطالي في كأس العالم للأندية، ويستهل مسيرته بالبطولة أمام مونتيري المكسيكي في لوس أنجلوس يوم 17 يونيو/حزيران، ثم يخوض مباراتين في سياتل ضد أوراوا رد دايموندز وريفر بليت.