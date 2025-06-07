رونالدو يحسم الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم للأندية

نفى كريستيانو رونالدو، الشائعات التي أشارت إلى إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في أمريكا والتي تنطلق منافستها بعد أسبوع.

وقال قائد المنتخب البرتغالي، للصحفيين قبل مواجهة إسبانيا الأحد في المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا في ميونيخ، إنه تلقى عروضا وإنه كانت هناك مفاوضات ولكنه اتخذ قراره بشكل حاسم.

وقال: “لن أشارك في مونديال الأندية. تواصلت معي بعض الفرق. البعض كان منطقيا والبعض الآخر لم يكن”.

وينتهي عقد الدون مع نادي النصر السعودي، الذي لم يتأهل للحدث الذي يضم 32 فريقا، يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) أثار شائعات بأن رونالدو قد يلعب في ناد آخر. وحدد الاتحاد الدولي فترة انتقالات خاصة حتى يوم الثلاثاء للأندية المشاركة في البطولة.

وسيحتاج رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، لتجديد تعاقده مع النصر أو الانضمام لفريق آخر لمواصلة اللعب، ولكنه لا يفكر في الاعتزال حاليا.

وقال :” لا يوجد أمامي الكثير من السنوات للعب، ولكنني أستمتع باللحظة”.