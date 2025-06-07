ضربة قد تؤثر على حظوظ ديمبيلي في التتويج بالكرة الذهبية

أكدت تقارير أن مشاركة عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت محل شك بعد أن تعرض الجناح الفرنسي للإصابة رفقة منتخب الديوك أمام إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ديمبيلي تعرض لإصابة عضلية في عضلة الفخذ الرباعية بساقه اليسرى، وهو ما دفع اللاعب الفرنسي إلى مغادرة معسكر المنتخب وبذلك سيغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في دوري أمم أوروبا أمام ألمانيا.

وباتت مشاركة عثمان ديمبيلي في كأس العالم للأندية محل شك كبير، بالتحديد في دور المجموعات بعد الإصابة التي لحقت به، وقد يؤثر غياب الفرنسي بالفترة المقبلة على حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية في ظل الصراع مع لامين يامال.

وينافس لامين يامال نظيره عثمان ديمبيلي على جائزة الكرة الذهبية، بعد تألقه الملحوظ في الفترة الماضية، وتتويجه بالثلاثية المحلية مع برشلونة وظهوره المميز مع المنتخب الإسباني.

ويشارك باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية رفقة، أندية: أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، وسياتل ساوندرز.