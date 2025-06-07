كأس العالم للأندية 2025.. نظام البطولة ومواعيد المباريات والجوائز والأندية المشاركة

مع بداية العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو/حزيران الجاري حتى 13يوليو/تموز المقبل، يزيد الجماهير السؤال عن البطولة وأخبارها، خصوصا في ظل التغييرات الجوهرية التي أجراها الاتحاد الدولي على نظامها، لتقام للمرة الأولى في تاريخها بالنظام القديم لبطولة كأس العالم للمنتخبات، أي بمشاركة 32 فريقا، تضم بينها كل أندية العالم الكبيرة.

في هذا التقرير يقدم “موقع الجزيرة مباشر” المعلومات كافة المتعلقة بنظام البطولة، وقواعد التأهل من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، والموقف في حال تساوي فريقين في النقاط والأهداف، ونظام التأهل في الأدوار الإقصائية، وما هو الحال في حال تعادل فريقان في هذه الأدوار؟ ومعلومات أخرى كثيرة تجيب عن كل التساؤلات المحتملة لدى الجماهير.

6 قارات تشارك في البطولة

هذه البطولة تختلف جذريا عن البطولة القديمة، التي أُقيمت لأول مرة في عام 2000، ففي هذه البطولة تتنافس فرق من 6 قارات و20 دولة، وجميعهم يحدوه الأمل في التتويج بلقب بطل العالم للأندية.

32 ناديا يشاركون في البطولة الجديدة يمثلون جميع الاتحادات القارية الستة التابعة لـ”الفيفا” ممثلة، بواقع 12 ناديا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، و6 من اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، و5 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (COCAF)، و4 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، و4 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، وناد واحد من أوقيانوسيا (OFC).

4 أندية برازيلية في المونديال

البرازيل هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأندية المشاركة حيث تشارك بأربعة أندية هي: بوتافوغو، فلامنغو، فلومينينسي وبالميراس، يليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك بثلاثة أندية هي: إنتر ميامي، لوس أنجلوس إف سي، وسياتل ساوندرز.

شكل البطولة

تم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في البطولة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويلعب كل فريق ضد الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرة واحدة. تمنح 3 نقاط للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، ولا شيء للخسارة.

يتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة (بإجمالي النقاط) إلى مرحلة خروج المغلوب، بينما يقصى الفريقان الأخيران.

إلغاء فارق الأهداف في تحديد المتأهلين بدور المجموعات

إذا تساوى فريقان أو أكثر في نهاية دور المجموعات، فسيتم تحديد ترتيبهم النهائي بناء على النقاط التي أحرزوها في المباريات، وليس فارق الأهداف، كما هو الحال في كأس العالم. إذا لم يكن من الممكن الفصل بينهم بعد ذلك، فسيتم اللجوء إلى مواجهات مباشرة أخرى، ثم تُطبق قواعد كسر التعادل على مستوى المجموعة، وصولا إلى سحب القرعة.

أما في الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ16، فإن المباريات تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل الفائز ويُقصى الخاسر، وفي حال تعادل الفريقان بعد الوقت الأصلي في أي من مباريات خروج المغلوب، يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته 30 دقيقة، يُقسم على شوطين. في حال عدم تأهل أي فريق، يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

إلغاء مباراة المركز الثالث

النظام الجديد للبطولة الذي يضم 32 فريقا مقسمة على 8 مجموعات بواقع 4 فرق لكل مجموعة، هو النظام نفسه الذي استُخدم في نهائيات كأس العالم للمنتخبات من عام 1998 إلى عام 2022، الفارق فقط هو أنه لن تكون هناك مباراة تحديد المركز الثالث للفريقين الخاسرين في نصف النهائي في هذه البطولة.

مواعيد المباريات

أولا: مرحلة المجموعات تقام خلال الفترة من 14 إلى 26 يونيو/حزيران.

ثانيا: دور الـ16 يقام خلال الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى الأول من يوليو/تموز.

ثالثا: ربع النهائي يقام يومي 4 و5 يوليو/تموز.

رابعا: نصف النهائي يقام يومي 8 و9 يوليو/تموز.

النهائي يقام يوم 13 يوليو/تموز.

طريقة تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية

يصعد من دور المجموعات 16 فريقا هم الأول والثاني من كل مجموعة، ويتم تقسيم الفرق الستة عشر المتأهلة إلى 8 فرق في كل جانب من جوانب القرعة (وتسمى قوسا) بحيث يكون هناك 4 فائزين في كل مجموعة و4 فائزين في كل نصف.

في مباريات دور الـ16 الثمانية جميعها، سيواجه الفائز فريقا صاحب المركز الثاني من مجموعة أخرى، ويلعب الفائز بالمجموعة (أ) مع وصيف المجموعة (ب)، بينما يلعب الفائز بالمجموعة (ب) مع وصيف المجموعة (أ)، وينطبق الأمر نفسه على المجموعتين (ج) و(د)، والمجموعتين (هـ) و(و)، والمجموعتين (ز) و(ح).

سيتأهل الفائزون الثمانية في هذه المواجهات إلى ربع النهائي، حيث سيواجهون فريقا من نصيبهم في القرعة للتأهل إلى نصف النهائي، وينطبق الأمر نفسه على مباريات الدور قبل النهائي، حيث يصل الفائزون إلى النهائي.

هل يمكن للأندية من الاتحاد نفسه أن تلعب ضد بعضها بعضا؟

في مرحلة المجموعات، تم إبقاء الفرق من كل اتحاد قاري باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منفصلة عن بعضها البعض، وبالتالي لن تلتقي.

وتضم 4 من المجموعات الثماني فريقين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يعني أن مواجهات باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، وبنفيكا ضد بايرن ميونيخ، ويوفنتوس ضد مانشستر سيتي، وريد بول سالزبورغ ضد ريال مدريد هي المواجهات الوحيدة من الاتحاد نفسه في الجولة الأولى، وبمجرد بدء مرحلة خروج المغلوب، يمكن للفرق أن تلعب ضد خصم من أي اتحاد قاري، بما في ذلك اتحادها القاري.

هل يمكن للأندية من البلد نفسه أن تلعب ضد بعضها بعضا؟

هذا ممكن، ولكن ليس في مرحلة المجموعات، وإنما في مرحلة خروج المغلوب.

35 لاعبا بقائمة كل فريق

يسمح لكل ناد بتسجيل ما يصل إلى 35 لاعبا عند بدء البطولة (ويجب ألا يقل عددهم عن 26)، ويجب أن يكون 3 من أعضاء الفريق على الأقل حراس مرمى.

ونظرا لأن عقود اللاعبين القياسية في كرة القدم الأوروبية للأندية تمتد من أول يوليو/تموز إلى 30 يونيو/حزيران من العام التالي، فقد أدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترة تسجيل في منتصف البطولة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز، حتى يمكن للفرق استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم، كما يمكنهم إضافة لاعبين إضافيين كحد أقصى خلال هذه الفترة، مما يعني أنه من بداية مرحلة خروج المغلوب فصاعدا، يمكن للأندية أن تضم ما يصل إلى 37 لاعبا في تشكيلاتها، وبشكل عام يمكن للفرق إجراء 6 تغييرات كحد أقصى على تشكيلاتها خلال هذه الفترة التي تمتد لسبعة أيام.

15 لاعبا بالفريق على دكة البدلاء

أما بالنسبة لقائمة الفريق في المباريات فيسمح لكل فريق بتسجيل 26 لاعبا في قائمة المباراة الخاصة بهم عبارة عن 11 لاعبا أساسيا و15 لاعبا بديلا.

ويسمح للفرق بإجراء 5 تبديلات كحد أقصى في كل مباراة، بالإضافة إلى استبدال لاعب مصاب بارتجاج في المخ عند الضرورة، وفي حال وصول المباريات إلى وقت إضافي، يسمح لكل فريق بإجراء 6 تبديلات كحد أقصى، بغض النظر عن عدد التبديلات التي أجراها في الوقت الأصلي.

البطاقات الملونة والعقوبات

إذا تلقى لاعب (أو عضو في الجهاز الفني) بطاقة صفراء في مباراتين منفصلتين حتى ربع النهائي، فلن يُسمح له بالمشاركة في المباراة التالية.

يُمنح عفو في مرحلة نصف النهائي سيتم تجاهل البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون في المباريات السابقة، مما يعني أنه لا يمكن لأي لاعب الغياب عن النهائي إلا إذا تلقى بطاقة حمراء في نصف النهائي.

إذا تلقى أي لاعب بطاقة حمراء (سواء مباشرة أو عن طريق بطاقتين صفراوين)، فسيتم إيقافه عن المباراة التالية، بغض النظر عن مرحلة البطولة، وإذا اعتبرت لجنة الانضباط بـ”الفيفا” المخالفة جسيمة بما يكفي، فقد يتم إيقافه لأكثر من مباراة واحدة.

125 مليون دولار جائزة البطولة

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مبلغا ضخما كجوائز للبطولة بلغ مليار دولار، وسيتم تقسيم هذا المبلغ وتوزيعه على الفرق بواقع 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة.

وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد 7 مباريات، سيحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار، وسينال كل ناد من القارة الأوربية ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية، فيما يحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، ويحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي” وآسيا وإفريقيا على 9.55 ملايين دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا “أوكلاند سيتي” على 3.58 ملايين دولار.

الأندية المشاركة في البطولة

تم تقسيم الأندية الـ32 المشاركة في المونديال إلى 4 مستويات، وهي كالتالي:

المستوى الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنغو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، فلومينينسي البرازيلي.

المستوى الثاني:

تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورغ النمساوي.

المستوى الثالث:

الأهلي المصري، الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الوداد البيضاوي المغربي، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوغو البرازيلي.

المستوى الرابع:

أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل سيتي ساوندررز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إنتر ميامي الأمريكي.