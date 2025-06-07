هاري كين يقود المنتخب الإنجليزي للفوز على أندورا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم (فيديو)

فاز منتخب إنجلترا على نظيره أندورا بنتيجة 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب كورنيلا-إل برات، في المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة 11 في تصفيات كأس العالم أوروبا 2026.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين وهو رقم 450 له في مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها خلال الفترة الماضية.

وتابع كين تمريرة زميله نوني مادويك ليسجل هدف فوز الأسود الثلاثة في الدقيقة 50. وسجل كين هدفه الدولي رقم 72 كهداف تاريخي لإنجلترا، كما سجل للمباراة الثالثة تواليا تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.

الفوز هو الثالث تواليا لإنجلترا في التصفيات المونديالية، بعد الفوز الأول على ألبانيا 2-0 والثاني على ليتوانيا 3-0، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما بقيت أندورا دون نقاط في المركز الخامس الأخير.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية الثلاثاء المقبل 10 يونيو/حزيران الجاري، ضد السنغال.