ألكاراز يفوز ببطولة رولان غاروس للتنس بعد تغلبه على سينر في مباراة ماراثونية (فيديو)

انتفض الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم الأحد، بعدما كان على شفا الخسارة ليهزم الإيطالي يانيك سينر بثلاث مجموعات لاثنتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ليحتفظ بلقبه في ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وفي مواجهة مثيرة بين حاملي راية الجيل الجديد، أنقذ ألكاراز 3 نقاط للمباراة في المجموعة الرابعة لينهي سلسلة انتصارات اللاعب الإيطالي في البطولات الكبرى عند 20 مباراة.

وكان هذا أول نهائي كبير بين لاعبين ولدا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفرض ألكاراز إرادته الفولاذية وحسم الفوز في 5 ساعات و29 دقيقة، في أطول نهائي في رولان جاروس على الإطلاق.

وحسم اللاعبان فيما بينهما 7 ألقاب من آخر 8 بطولات كبرى.

وحافظ سينر على إرساله في الشوط الافتتاحي المتوتر الذي تعادل فيه اللاعبان 5 مرات والذي استمر لمدة 12 دقيقة، لكنه خسر إرساله عندما سدد ضربة أمامية خارج الملعب، قبل أن يرد بقوة بعد تأخره 2-3 ومضى في طريقه لينتزع المجموعة الأولى القوية بعد خطأ سهل من ألكاراز.

وسمح الضغط المستمر من جانب سينر من الخط الخلفي بالتقدم مبكرا في المجموعة الثانية 4-1 على ملعب فيليب شاترييه المشمس.

وقدم ألكاراز أداء هجوميا مكنه من الدخول في أجواء المباراة وسط تشجيع كبير من الجمهور ليعادل النتيجة بعد 10 أشواط ثم فرض شوطا فاصلا فاز به سينر ليضاعف تقدمه بعد مرور أكثر من ساعتين.

وكافح ألكاراز، الذي لم يسبق أن قلب تأخره بمجموعتين، بقوة على أمل تجنب أول هزيمة في نهائي بطولة كبرى ونجح في انتزاع مجموعة قبل أن ينقذ بشجاعة 3 نقاط للمباراة عندما كان متأخرا 3-5 في المجموعة الرابعة، ثم أدرك التعادل بمجموعتين لكل لاعب عبر شوط فاصل.

وتبادل اللاعبان الكسر في المجموعة الفاصلة لكن ألكاراز فاز في الشوط الفاصل للمجموعة الخامسة ليفوز بأطول نهائي للرجال في باريس في عصر الاحتراف.

وأخفق سينر في الفوز باللقب الثالث تواليا في البطولات الأربع الكبرى بعدما حسم بطولتي أمريكا المفتوحة 2024 وأستراليا المفتوحة هذا العام بعد قضية منشطات رويتمباش.