الطواحين الهولندية تستهل مشاركتها في تصفيات كأس العالم بالفوز على فنلندا (فيديو)

افتتح منتخب هولندا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على فنلندا بهدفين دون مقابل.

وحل المنتخب الهولندي ضيفا على نظيره الفنلندي على ملعب هلسينكي ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب هولندا التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، عن طريق ممفيس ديباي.

وعزز منتخب هولندا تقدمه سريعا، في الدقيقة 23 عن طريق دينزل دومفريس، بعد تمريرة من القائد فان دايك إلى كودي جاكبو الذي استلم الكرة وبعد مجهود فردي لعب عرضية وصلت لدومفريس ليسجل الهدف الثاني في شباك فنلندا.

بهذه النتيجة احتل منتخب فنلندا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها م الفوز في مباراة واحدة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

ويتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من مباراة واحدة سجل خلالها هدفين والحفاظ على نظافة شباكه.

ويحتل منتخبا ليتوانيا ومالطا المركزين الرابع والخامس على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.